Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады
21 мая, 2019, 17:39
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении полномочий Верховной Рады
Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
В частности, Зеленский, руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляет:
- Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
- Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
- Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Напомним, 20 мая на инаугурации Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
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