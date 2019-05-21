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Зеленский досрочно прекратил полномочия Верховной Рады


фото: zn.ua
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении полномочий Верховной Рады

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

В частности, Зеленский, руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляет:

  1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
  2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года.
  3. Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его опубликования.

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