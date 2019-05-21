Зеленский уволил начальника Генштаба Муженко и назначил на его место Хомчака
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Украины Владимир Зеленский указом №301 / 2019 освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Другим указом №302 / 2019 президент Украины назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генштаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.
Справка.
Руслан Хомчак - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг" и непосредственный участник войны на востоке Украины. С 2016 года - начальник штаба сухопутных войск ВСУ.
Во время участия в войне на Донбассе Хомчак занимал должность командующего сектора "Б" сил Антитеррористической операции. В его адрес довольно часто звучали обвинения в некомпетентности и измене от представителей общественности и добровольческих батальонов.
Во время операции по взятию Иловайска, которая осуществлялась под непосредственным руководством Хомчака значительно меньшими силами, чем предполагалось по плану, большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение росийских боевиков.
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