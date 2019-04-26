Игрок "Шахтера" заявил, что Мораес не было бить пенальти в матче с "Динамо"
26 апреля, 2019, 13:37
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко рассказал, кто должен был бить пенальти вместо Жуниора Мораеса в поединке с "Динамо"
Слова игрока передает "Команда №1" .
Богдан Бутко прокомментировал незабитый Жуниором Мораесом пенальти на 90 + 4-й минуте в матче 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0: 0).
"Да, наверное, он был настроен решительно, хотя вообще-то пенальти был пить Витя Коваленко. Но получилось так, что Мораес не забил.
Ругали ли его в раздевалке? Нет, только поддержали, ведь Жуниор лучший бомбардир нашей команды, забивает голы, тянет команду в чемпионате. Пенальти не забил, но такое бывает ", - сказал Бутко.
- Напомним, 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса , который в компенсированное время не реализовал пенальти.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" был несправедливым .
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- Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал киевлян за отсутствие агрессии в матче с "Шахтером".
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