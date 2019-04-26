Игрок "Шахтера" заявил, что Мораес не было бить пенальти в матче с "Динамо"

26 апреля, 2019, 13:37

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко рассказал, кто должен был бить пенальти вместо Жуниора Мораеса в поединке с "Динамо"

Слова игрока передает "Команда №1" .

Богдан Бутко прокомментировал незабитый Жуниором Мораесом пенальти на 90 + 4-й минуте в матче 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0: 0).

"Да, наверное, он был настроен решительно, хотя вообще-то пенальти был пить Витя Коваленко. Но получилось так, что Мораес не забил.

Ругали ли его в раздевалке? Нет, только поддержали, ведь Жуниор лучший бомбардир нашей команды, забивает голы, тянет команду в чемпионате. Пенальти не забил, но такое бывает ", - сказал Бутко.