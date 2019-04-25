Ребров раскритиковал "Динамо" за пассивную игру с "Шахтером"
25 апреля, 2019, 16:00
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал киевлян за отсутствие агрессии в матче с "Шахтером"
Об этом сообщает "Команда 1".
По словам Сергея Реброва, "Динамо" и "Шахтер" почти не рисковали и играли на ничью. Однако, тренера удивило, что таким образом действовали киевляне, которым было необходимо побеждать и сокращать отставание в 7 очков от дончан в турнирной таблице.
"Наверное, у тренеров были свои мотивы строить игру таким образом. Не исключено, они исходили из возможностей своих футболистов. Но после того, как развивались события на поле, особого стремления к победе я не заметил. В действиях игроков было мало агрессии", - сказал Ребров.
- Напомним, 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса , который в компенсированное время не реализовал пенальти.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" был несправедливым .
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