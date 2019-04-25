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Ребров раскритиковал "Динамо" за пассивную игру с "Шахтером"


фото: fradi.hu
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Ребров раскритиковал киевлян за отсутствие агрессии в матче с "Шахтером"

Об этом сообщает "Команда 1".

По словам Сергея Реброва, "Динамо" и "Шахтер" почти не рисковали и играли на ничью. Однако, тренера удивило, что таким образом действовали киевляне, которым было необходимо побеждать и сокращать отставание в 7 очков от дончан в турнирной таблице.

"Наверное, у тренеров были свои мотивы строить игру таким образом. Не исключено, они исходили из возможностей своих футболистов. Но после того, как развивались события на поле, особого стремления к победе я не заметил. В действиях игроков было мало агрессии", - сказал Ребров.

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