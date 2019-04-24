"Динамо" удержало ничью с "Шахтером"

В Киеве на НСК "Олимпийский" в центральном матче третьего круга чемпионата Украины "Динамо" сыграло с "Шахтером". До перерыва соперники не забили голов. В середине второго тайма повреждение получил нападающий киевлян Беньямин Вербич и вынужденно покинул поле. Также вынужденно заменили полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, который держался за заднюю поверхность бедра. До конца игры команды не огорчили друг друга. В игре хватало борьбы: арбитр Виталий Романов показал 8 желтых карточек - 5 хозяевам и 3 гостям.

На последних минутах дончане не реализовала пенальти - после удара Жуниора Мораеса Денис Бойко спас команду.

Этот поединок стал юбилейным для "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ - 60-м. 24 победы в активе динамовцев 16 раз была зафиксирована ничья и в 20 случаях перемогалы "горняки".

После матча "Шахтер" набрал 65 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" занимает второе место с 58 баллами и по-прежнему отстает от дончан на 7 пунктов.

Чемпионат Украины

25-й тур

"Динамо" - "Шахтер" 0:0