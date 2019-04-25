Суркис назвал несправедливым пенальти в ворота "Динамо" в матче с "Шахтером"
Об этом Игорь Суркис ропозвив в интервью клубному каналу в Youtube.
"В таких поединках должно быть идеальное судейство, которого не было. Я не говорю, что подсуживали "Динамо" или "Шахтеру". Арбитр просто не умеет судить. Ему нужно положить свисток и сказать: я не умею или не хочу, или не буду судить классико. Тот судья, который работал в Кубке, профессор по сравнению с этим арбитром. Можно давать людям карточки, можно выгонять людей с поля, но давать играть в футбол. Он посадил во втором тайме команды на свисток и просто не давал играть.. . Если бы такой эпизод был у ворот "Шахтера", сомневаюсь, что арбитр назначил бы пенальти", - отметил Игорь Суркис.
Матч "Динамо" - "Шахтер" судил Виталий Романов из Днепра.
- 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса, который в компенсированное время не реализовал пенальти.
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