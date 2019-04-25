Фанаты повесили чучело Мораеса, он назвал матч с "Динамо" самым ужасным в карьере

25 апреля, 2019, 09:12

Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса, который в компенсированное время не реализовал пенальти

Фотографию фанаты выложили в instagram.

Во время матча 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский" фанаты киевлян повесили на трибунах чучело с футболкой Жуниора Мораеса. Таким образом фанаты показали свое отношение к переходу форварда из киевского клуба в "Шахтер".

Напомним, в центральном поединке тура Жуниор Мораес на 90+4-й минуте не реализовал 11-метровый, который парировал голкипер Денис Бойко.

После игры натурализованный бразилец был откровенно разочарован.

"У меня была возможность принести победу нашей команде, но я не смог. Может быть, это самый ужасный момент в моей карьере. Простите, товарищи по команде, я вас подвел", - отметил Жуниор Мораес на своей странице в Instagram.

Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" прошлым летом. В чемпионате Украины в его активе 22 матча, в которых он забил 17 голов.