//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Фанаты повесили чучело Мораеса, он назвал матч с "Динамо" самым ужасным в карьере


фото: shakhtar.com
Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса, который в компенсированное время не реализовал пенальти

Фотографию фанаты выложили в instagram.

Во время матча 25-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер" на НСК "Олимпийский" фанаты киевлян повесили на трибунах чучело с футболкой Жуниора Мораеса. Таким образом фанаты показали свое отношение к переходу форварда из киевского клуба в "Шахтер".

Напомним, в центральном поединке тура Жуниор Мораес на 90+4-й минуте не реализовал 11-метровый, который парировал голкипер Денис Бойко.

После игры натурализованный бразилец был откровенно разочарован.

"У меня была возможность принести победу нашей команде, но я не смог. Может быть, это самый ужасный момент в моей карьере. Простите, товарищи по команде, я вас подвел", - отметил Жуниор Мораес на своей странице в Instagram.

Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер" прошлым летом. В чемпионате Украины в его активе 22 матча, в которых он забил 17 голов.

  • 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
  • УЕФА определился с новой датой в деле с натурализацией Украины бразильца Жуниора Мораеса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 апреля, 2019 четверг

больше новостей

25 апреля, 2019 четверг

24 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать