УПЛ: обновлена турнирная таблица
24 апреля, 2019, 20:48
Сегодня сыграли три заключительных матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу, после чего обновилась тунирна таблица
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду 24 апреля были сыграны заключительные матчи 25-го тура чемпионата Украины. В центральном поединке "Динамо" и "Шахтер не выявили сильнейшего - 0:0 ." Александрия "в родных стенах одолела "Мариуполь" - 2:1, "Заря" вырвала волевую победу над "Львовом" - 2:1.
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