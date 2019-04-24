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УПЛ: обновлена турнирная таблица


фото: shakhtar.com
Сегодня сыграли три заключительных матча 25-го тура чемпионата Украины по футболу, после чего обновилась тунирна таблица

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду 24 апреля были сыграны заключительные матчи 25-го тура чемпионата Украины. В центральном поединке "Динамо" и "Шахтер не выявили сильнейшего - 0:0 ." Александрия "в родных стенах одолела "Мариуполь" - 2:1, "Заря" вырвала волевую победу над "Львовом" - 2:1.

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