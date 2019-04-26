Игрок "Шахтера" опубликовал фото с перевязанными ногами

26 апреля, 2019, 09:16

Полузащитник "Шахтера" Майкон сообщил о том, что перенес операцию, опубликовав фото с перебинтованимы ногами

Фотографию бразилец показал в своем Instagram.

Фото улыбающегося Майкона опубликованное в черно-белых тонах. Как сообщает Sportarena , восстановление полузащитника может занять около 7 месяцев.

В нынешнем сезоне хавбек провел в составе "горняков" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевых паса.

По неофициальным данным, "Шахтер" заплатил за Майкона "Коринтианса" 6 млн евро.