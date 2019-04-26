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Игрок "Шахтера" опубликовал фото с перевязанными ногами


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Майкон сообщил о том, что перенес операцию, опубликовав фото с перебинтованимы ногами

Фотографию бразилец показал в своем Instagram.

Фото улыбающегося Майкона опубликованное в черно-белых тонах. Как сообщает Sportarena , восстановление полузащитника может занять около 7 месяцев.

В нынешнем сезоне хавбек провел в составе "горняков" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевых паса.

По неофициальным данным, "Шахтер" заплатил за Майкона "Коринтианса" 6 млн евро.

  • Напомним, 24 апреля в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо" потерпели повреждения игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а Тайсон взял желтых карточек.
  • "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
  • Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса , который в компенсированное время не реализовал пенальти.
  • Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" был несправедливым .
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