Игрок "Шахтера" опубликовал фото с перевязанными ногами
Фотографию бразилец показал в своем Instagram.
Фото улыбающегося Майкона опубликованное в черно-белых тонах. Как сообщает Sportarena , восстановление полузащитника может занять около 7 месяцев.
В нынешнем сезоне хавбек провел в составе "горняков" 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевых паса.
По неофициальным данным, "Шахтер" заплатил за Майкона "Коринтианса" 6 млн евро.
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- Напомним, 24 апреля в центральном матче 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо" потерпели повреждения игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а Тайсон взял желтых карточек.
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