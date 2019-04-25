"Шахтер" в матче с "Динамо" потерял трех лидеров
Об этом сообщает "Команда №1".
У голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова врачи диагностировали растяжение локтевого сустава. По предварительным прогнозам, один из лидеров горняков пропустит минимум неделю, а это значит, что в поединке с "Мариуполем" он не сможет продолжить свою сухую серию. Трудно прогнозировать, сыграет ли в этом матче и Тарас Степаненко, во встрече с киевлянами попросил замену (судя по всему, полузащитника беспокоит задняя поверхность бедра), а если добавить к этому, что встречу с мариупольцами пропустит и Тайсон (перебор горчичников), то "Шахтер" в одном матче потерял всех своих капитанов.
Матч 26-го тура УПЛ "Шахтера" с "Мариуполем" состоится 28 апреля, начало - в 14:00.
- Напомним, 24 апреля "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и в турнирной таблице сохранилось 7-очковое отставание.
- Болельщики "Динамо" повесили на трибунах "Олимпийского" чучело с футболкой Жуниора Мораеса , который в компенсированное время не реализовал пенальти.
- Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что пенальти в матче 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" было несправедливым .
- Во время поединка "Динамо" - "Шахтер" на поле выбежал болельщик, что повлекло остановку игры.
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