"Шахтер" в матче с "Динамо" потерял трех лидеров

25 апреля, 2019, 14:12

В центральном матче 25-го тура чемпионата Украины с "Динамо" получили повреждения игроки "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко, а Тайсон перебрал желтые карточки

Об этом сообщает "Команда №1".

У голкипера "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова врачи диагностировали растяжение локтевого сустава. По предварительным прогнозам, один из лидеров горняков пропустит минимум неделю, а это значит, что в поединке с "Мариуполем" он не сможет продолжить свою сухую серию. Трудно прогнозировать, сыграет ли в этом матче и Тарас Степаненко, во встрече с киевлянами попросил замену (судя по всему, полузащитника беспокоит задняя поверхность бедра), а если добавить к этому, что встречу с мариупольцами пропустит и Тайсон (перебор горчичников), то "Шахтер" в одном матче потерял всех своих капитанов.

Матч 26-го тура УПЛ "Шахтера" с "Мариуполем" состоится 28 апреля, начало - в 14:00.