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Рада лишила украинцев "зеленого тарифа" за солнечные Миниэлектростанции на земле


фото: REUTERS
Верховная Рада внесла в закон о "зеленых" аукционах правку о непредоставлении "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС)

Об этом сообщает НВ .

Отметим, в ходе рассмотрения документа правку отклонили , но перед финальным голосованием и.о. председателя парламентского комитета по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Александр Домбровский снова вынес ее на рассмотрение, и парламент поддержал ее.

Таким образом, народные депутаты предусмотрели, что условием для получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт является их установка на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.

Это условие начнет действовать с 2020 года. Сейчас тариф на отпуск электроэнергии в оптовый рынок для "домашних" СЭС (их мощность - до 30 кВ, размещение - без ограничений) составляет 18 евроцентов. Со следующего года он снизится на 10%.

Соучредитель общественной организации Greencubator Андрей Зинченко отметил на своей странице в Facebook, в Украине уже почти 9 тыс. владельцев домашних электростанций:

"Те, кто одновременно и потребители и производители. Те, кто уже вложили 181 млн евро в чистую энергию. Но кроме того это еще тысячи работников в бизнес, которые занимаются установкой домашних электростанций и банках, которые финансируют такие проекты. Эти бизнесы только потеряли тысячи и десятки тысяч клиентов в соглашение монопольным интересам ".

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  • Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств . Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.

  • В первом квартале 2019 году в Украине ввели в эксплуатацию 861,1 МВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - на 16% больше, чем за весь 2018.

  • 22 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), снизила "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств.

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