За три месяца Украина запустила на 16% больше "зеленых" станций, чем за весь 2018 год
4 апреля, 2019, 16:38
В первом квартале 2019 года в Украине ввели в эксплуатацию 861,1 МВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - на 16% больше, чем за весь 2018 год
Такие данные сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЕКП ).
Таким образом, общая мощность станций на ВИЭ достигала 2,978 ГВт. Традиционно, в новом году подключили солнечных и ветроэлектростанций - 99,5% введенных мощностей.
Всего "зеленый" тариф получили 67 объектов станций: 58 СЭС, четыре ВЭС, четыре станции на биогазе/биомассе и одна малая ГЭС.
Лидером по вводу в эксплуатацию станций на ВИЭ в первом квартале 2019 НКРЄКУ называет Днепропетровскую область, которая ввела 258,6 МВт.
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- Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018-го уже насчитывается около 7,5 тыс. Таких домохозяйств. Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году
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