В Украине снизили "зеленый" тариф для домохозяйств
Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ №477 Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств от 29 марта 2019 года вступило в силу 20 апреля, после его обнародования в газете "Урядовый курьер" 19 апреля 2019 года.
Речь идет прежде всего о частных домохозяйствах, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения (СЭС) и ветра (ВЭС), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, на 4,04%.
Так, для СЭС, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014, установлен тариф 1090, 60 коп / кВт-час (ранее он составлял 1136,48 коп / кВт-ч).
Для СЭС, которые эксплуатируются с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 980,88 коп / кВт · ч (1022,15 коп / кВт · ч), с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года - 609,16 коп / кВт · ч (634,79 коп / кВт · ч), с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 578,05 коп / кВт · ч (602,37 коп / кВт · ч), с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 550,21 коп / кВт · ч (573,36 коп / кВт · ч), с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 494,54 коп / кВт · ч (515,34 коп / кВт · ч), с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 440,50 коп / кВт · ч (459,03 коп / кВт · ч).
Для домашних ВЭС, которые эксплуатируются с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 - 353,71 коп / кВт · ч (368,59 коп / кВт · ч), с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 317,68 коп / кВт · ч (331,05 коп / кВт · ч), с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 283,29 коп / кВт · ч (295,21 коп / кВт · ч).
Все тарифы приведены без НДС.
Документом отменены предыдущие тарифы, которые были утверждены соответствующим постановление НКРЭКУ, от 28 декабря 2018 № 2071, также утратила силу.
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Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 года уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств . Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.
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В первом квартале 2019 году в Украине ввели в эксплуатацию 861,1 МВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - на 16% больше, чем за весь 2018.
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