В Украине снизили "зеленый" тариф для домохозяйств

23 апреля, 2019, 12:13

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ №477 Об установлении "зеленых" тарифов на электрическую энергию для частных домохозяйств от 29 марта 2019 года вступило в силу 20 апреля, после его обнародования в газете "Урядовый курьер" 19 апреля 2019 года.

Речь идет прежде всего о частных домохозяйствах, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения (СЭС) и ветра (ВЭС), величина установленной мощности которых не превышает 30 кВт, на 4,04%.

Так, для СЭС, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2013 по 31 декабря 2014, установлен тариф 1090, 60 коп / кВт-час (ранее он составлял 1136,48 коп / кВт-ч).

Для СЭС, которые эксплуатируются с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года - 980,88 коп / кВт · ч (1022,15 коп / кВт · ч), с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года - 609,16 коп / кВт · ч (634,79 коп / кВт · ч), с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года - 578,05 коп / кВт · ч (602,37 коп / кВт · ч), с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 - 550,21 коп / кВт · ч (573,36 коп / кВт · ч), с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 494,54 коп / кВт · ч (515,34 коп / кВт · ч), с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 440,50 коп / кВт · ч (459,03 коп / кВт · ч).

Для домашних ВЭС, которые эксплуатируются с 1 июля 2015 по 31 декабря 2019 - 353,71 коп / кВт · ч (368,59 коп / кВт · ч), с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 - 317,68 коп / кВт · ч (331,05 коп / кВт · ч), с 1 января 2025 по 31 декабря 2029 - 283,29 коп / кВт · ч (295,21 коп / кВт · ч).

Все тарифы приведены без НДС.

Документом отменены предыдущие тарифы, которые были утверждены соответствующим постановление НКРЭКУ, от 28 декабря 2018 № 2071, также утратила силу.

Читайте также: Выгоднее депозита и квартиры. Сколько можно заработать на солнце в Украине