В Украине уже 7,5 тыс. домохозяйств генерируют электроэнергию благодаря солнечным панелям

26 марта, 2019, 11:31

Если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 г. уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств. Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году

Об этом со ссылкой на главу "Госэнергоэффективности" Сергея Савчука сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 уже насчитывается около 7500 таких домохозяйств. Из них 4500 семей перешли на солнечные панели в 2018 году ", - сообщил Савчук.

В тройку регионов-лидеров по наибольшему количеству домохозяйств с солнечными станциями вошли: Днепропетровская область - почти 900 семей, Киевская - более 800, Тернопольская - более 600.

Также он сообщил, что для тех семей, которые только планируют установить СЭС, есть хорошие новости. В законопроекте от 5 декабря 2018 г. № 8449-р, который ждет второе чтение в парламенте, предусмотрена возможность для домохозяйств устанавливать солнечные станции мощностью до 50 кВт.

"Важно, что все" зеленые "проекты, которые реализуют домохозяйства, - необходимые элементы энергетической децентрализации в стране. Кроме этого, проекты малой генерации "чистой" энергии положительно влияют на энергосистему", - добавляет Савчук.

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