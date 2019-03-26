В Украине уже 7,5 тыс. домохозяйств генерируют электроэнергию благодаря солнечным панелям
Об этом со ссылкой на главу "Госэнергоэффективности" Сергея Савчука сообщает пресс-служба ведомства.
"Так, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 уже насчитывается около 7500 таких домохозяйств. Из них 4500 семей перешли на солнечные панели в 2018 году ", - сообщил Савчук.
В тройку регионов-лидеров по наибольшему количеству домохозяйств с солнечными станциями вошли: Днепропетровская область - почти 900 семей, Киевская - более 800, Тернопольская - более 600.
Также он сообщил, что для тех семей, которые только планируют установить СЭС, есть хорошие новости. В законопроекте от 5 декабря 2018 г. № 8449-р, который ждет второе чтение в парламенте, предусмотрена возможность для домохозяйств устанавливать солнечные станции мощностью до 50 кВт.
"Важно, что все" зеленые "проекты, которые реализуют домохозяйства, - необходимые элементы энергетической децентрализации в стране. Кроме этого, проекты малой генерации "чистой" энергии положительно влияют на энергосистему", - добавляет Савчук.
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