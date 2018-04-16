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Выгоднее депозита и квартиры. Сколько можно заработать на солнце в Украине

Солнце позволяет украинцам не только экономить, но и зарабатывать, продавая энергию по выгодному “зеленому тарифу”. Но стоит ли вкладываться в солнечные панели, если говорят об отмене тарифа

Украинцы начали активнее устанавливать солнечные панели, ведь так есть возможность сэкономить на электричестве, а лишнюю энергию выгодно продавать благодаря “зеленому тарифу”. Кое-где за год можно заработать больше, чем положив деньги на депозит.

Однако противники “зеленого тарифа” призывают его отменить, потому что он один из самых высоких в Европе. Так безоблачно ли будущее украинской солнечной энергетики?

Солнечный бум

По данным отчета World Energy Outlook 2017, с 2004 года в возобновляемую энергетику в мире вложили уже $3 трлн, это 30 ВВП Украины за 2017 год. Технические гиганты вроде Google и Apple недавно полностью перешли на возобновляемую энергию.

Мировые энергетические мощности по типу энергетики

Солнечная энергетика в структуре восстановительной занимает заслуженное место. И темпы инвестиций в нее просто сумасшедшие. Например, только за год в Мексике увеличили инвестиции в солнечную энергетику на 800% - до $ 6 млрд.

Это позволяет удешевлять солнечные панели, каждый год они дешевеют на 5-10%. К 2040 году их стоимость может упасть на 66% от нынешней.

По расчетам исследователей, солнечные электростанции (СЭС) могут превзойти АЭС по мощности уже в 2020 году.

В Украине таких бешеных темпов развития зеленой энергетики пока нет, однако о своеобразном буме говорить можно.

По данным Госэнергоэффективности, за I квартал 2018 года в Украине введено в эксплуатацию 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу. Этот показатель превышает весь объем мощностей, установленных в течение 2016 года.

Но наиболее популярны именно солнечные панели. За два года количество солнечных электроустановок в частных жилищах украинцев увеличилось в 15 раз.

По информации Госэнергоэффективности, на конец 2017 года 3010 частных домохозяйств установили солнечные электроустановки общей мощностью 51 МВт. Инвестиции в установку солнечных панелей составляют почти €52 млн.

В 2017 году Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии (IRENA), и это дает нам более широкие возможности для привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное – “зеленых” инвестиций в экономику.

Сколько это стоит и приносит

Солнечные установки позволяют практически отказаться от потребления “покупного” электричества и продавать лишнюю энергию по выгодному “зеленому тарифу”. Как это работает и сколько стоит

Для удовлетворения потребностей одной семьи достаточно электростанции на 2,5-4 кВт (холодильник, стиральная машина, микроволновая печь прочее). Однако в таком случае “отбить” вложенные средства будет труднее.

Поэтому самой популярной является установка станций мощностью 10 кВт*ч и более. В таком случае инвестиции, благодаря “зеленому” тарифу, можно вернуть уже на протяжении 5-7 лет.

Средняя стоимость таких панелей “под ключ” в Украине составляет $8-10 тыс. На полную мощность она будет работать 25 лет, после этого срока мощность уменьшается наполовину.

Если нет столько средств, эксперты советуют сначала приобрести более мощный инвентор (прибор для преобразования электротока), а панели докупать постепенно.Также можно воспользоваться государственной или иностранной поддержкой.

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Конечно, в разных частях Украины выгода разнится в зависимости от количества солнечной радиации. На юге более благоприятные условия, однако это не мешает устанавливать СЭС в холодных северных областях, получая с этого прибыль.

Распределение солнечной рациации и СЭС на территории Украины в ІІІ квартале 2017 года. Источник: Top Lead

С 2015 года в Украине действует закон, согласно которому за каждый произведенный и проданный киловатт потребитель получает сумму в гривнях, эквивалентную цене 0,18 евро/кВт*ч (с 1 января 2018 года). “Зеленый” тариф обновляется по изменению курса евро ежеквартально. Получить бонусные 5-10% можно, если использовать отечественное оборудование. Есть ограничения мощности электростанций до 30 кВт*час.

Также тариф разнится в зависимости от времени подключения. Именно такая сумма будет выплачиваться клиенту до 2030 года:

  • с 1 июля 2015 года, "зеленый" тариф установлен на уровне 20 евроцентов/кВт·ч,

  • с 1 января 2016 года – 19 евроцентов/кВт·ч,

  • с 1 января 2017 года – 18 евроцентов/кВт·ч,

  • с 1 января 2020 года – 16,3 евроцента/кВт·ч,

  • с 1 января 2025 года – 14,5 евроцента/кВт·ч

Установка СЭС В Украине по состоянию на сегодня является довольно выгодной инвестицией. В компании “ЭкоВатт” убеждают, что

Годовая прибыль составляет около 18%, что превышает доход от депозита или сдачи квартиры в аренду.

Сколько же денег можно получить “чистыми”? Если 10-киловаттная солнечная станция сгенерировала за год 11000 кВт*ч электроэнергии, а собственное потребление за год составило 3000 кВт*ч, то остальное можно продать энергокомпании (пока это Облэнерго).

Таким образом по “зеленому” тарифу будет реализовано 11000 - 3000 = 8000 кВт*ч элекроэнергии по цене 0,18 евро на сумму 1440 евро.

С этой суммы будут сняты 19,5 % налогов, и на ваш счет помесячно за этот год будет начислена сумма в гривнях, эквивалентная 1159,2 евро, объясняют в “ЭкоВатт”.

“Зеленый тариф” или аукционы

По правительственным планам, до 2020 года доля возобновляемой энергетики в Украине должна составлять 11%, до 2035 года — 25%.

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Именно поэтому на “зеленый тариф” возлагают большие надежды. Однако критики тарифа считают, что он неэффективен и даже вреден. Ведь по сути такое дотирование действует с 2009 года (правда, до 2015 года оно было выгодно скорее для "регионалов" Клюевых, которые имели СЭС в Крыму), оно одно из самых выгодных в Европе, но доля ВИЭ все еще мизерна.

В настоящее время возобновляемая энергетика в структуре украинского энергосектора составляет около 4% и на солнечную энергетику приходится 1,5-2%. Тогда как рынку это стоит чуть больше 8% всех средств.

Еще один недостаток тарифов, по мнению противников, в их устарелости. Для расчета тарифа учитывается себестоимость производства энергии СЭС многолетней давности. Из-за того, что панели дешевеют с каждым годом значительно больше, чем уменьшается тариф, государство вынуждает операторов переплачивать.

Аргументом в этом споре часто становится опыт Испании. Страна долгое время субсидировало “зеленую” энергетику. Но при этом ее доля в энергосекторе колебалась в пределах 5%.Суммы субсидий накапливались, и в конце концов дефицит энергосистемы, который должно было покрывать государство, достиг 24 млрд евро. В стране ввели лимит на постройку новых солнечных мощностей, потом отменили “зеленый тариф”, поэтому сейчас при больших перспетивах Испания довольно пассивно развивает альтернативную энергетику.

Идею отказаться от “зеленых тарифов” и в Украине выражают в НКРЭКУ. Вместо этого Регулятор предлагает перейти на систему аукционов: “Это позиция международных финансовых организаций. И мы рано или поздно все равно к этому придем”.

Примерно это будет выглядеть так: государство объявляет тендер на солнечную электростанцию определенной мощности и гарантирует победителю подписание долгосрочного соглашения о закупке сгенерированной электроэнергии. Претенденты участвуют в конкурсе и в конечном итоге выигрывает тот, кто способен предложить самые выгодные условия. Это должно способствовать удешевлению такой энергии, такая система уже работает в Германии и Польше.

Однако часть экспертов относится критически к такому предложению. Председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха в комментарии ГО “Честно” пояснил: “Для перехода на систему аукционов должны сложиться определенные предпосылки. Среди них — удешевление оборудования, избыточное предложение на рынке и доля ВИЭ на рынке более 20%”.

По словам Гелетухи, страны стали вводить аукционы после 15-20 лет функционирования системы "зеленых тарифов”. Ведь после внедрения аукционов уровень инвестиций рискует упасть до нуля.

Еще один риск - многочисленные судебные иски, которые возможны после прекращения действия “зеленого тарифа”, именно так произошло в свое время в Испании. Ведь таким образом государство как бы установило с инвесторами соглашение, люди планируют рассчитывают на прибыль, а государство договор нарушает.

 
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