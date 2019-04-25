Рада отклонила поправку об установлении солнечных электростанций на земле
Об этом сообщает ЭП .
Таким образом, народные депутаты отказались ввести условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - их установку на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях.
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Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 года уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств. Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.
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В первом квартале 2019 году в Украине ввели в эксплуатацию 861,1 МВт новых станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - на 16% больше, чем за весь 2018.
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22 апреля Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила "зеленый" тариф на электрическую энергию для частных домохозяйств.
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