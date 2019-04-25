Напомним, если в 2014 году более 20 семей использовали солнечные электростанции, то по состоянию на конец 2018 года уже насчитывается около 7,5 тыс. таких домохозяйств. Из них 4,5 тыс. семей перешли на солнечные панели в 2018 году.