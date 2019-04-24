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В Одесской области назначили нового руководителя Нацполиции

Олег Бех
Олег Бех
фото: mvs.gov.ua
Руководителем Главного управления Национальной полиции Одесской области стал Олег Бех

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В частности, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель Нацполиции Сергей Князев представили Беха как нового руководителя полиции Одесской области.

"Олег Бех показал себя опытным работником. Он справится с новыми задачами. Мы высоко ценим ваш потенциал и человечность", - сказал Яровой.

Бех начал службу в органах внутренних дел в 1996 году в должности следователя. В 2001-2010 годах работал на оперативных должностях по разным направлениям деятельности в Главном управлении по борьбе с преступностью МВД Украины. С 2010 до 2011 года - возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД.

С 7 ноября 2015 года был начальником Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. С 20 сентября 2017 года Бех был назначен начальником Главного управления в Харьковской области.

 

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