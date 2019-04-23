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Глава Николаевской области Савченко подтвердил свою отставку


фото: niklife
Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко подтвердил, что подал в отставку

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Я обещал, что независимо от результатов выборов, сразу уйду с должности. Вчера я передал свое заявление в Администрацию Президента. Считаю, что так должен сделать каждый глава ОГА и пойти вместе с Президентом, оставаясь с ним до последнего вздоха", - написал Савченко .

Он также отметил, что, по его мнению, почти вместо всех политиков, которые сегодня "действуют" на территории Николаевщины, должны прийти молодые амбициозные люди, которые не были в политике. По его словам, это - единственный шанс на перемены.

"Николаевщина должна полностью изменить политические элиты, которые за десятилетия построили здесь свой позвоночник и взяли под контроль почти все сферы жизнедеятельности региона, объединив в одно политику экономику, культуру и пр. Не может с десяток человек, которые считают себя элитой, ради своих амбиций, тормозить развитие целого региона. Не может в отдельных районах за людей принимать решения какой-то "хозяин", и местные жители не должны с этим соглашаться. Уверен, мне удалось расшевелить эти уродливые застойные "традиции". Главное, что мне удалось - показать николаевцам, что все может быть по-другому ", - резюмировал Савченко.

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