Глава Тернопольской ОГА Барна уйдет с должности после инаугурации президента
23 апреля, 2019, 18:19
Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна уйдет со своих постов после инаугурации президента Владимира Зеленского
Соответствующее видеообращение Барна опубликовал в Facebook.
"Сегодня я заявляю, что, как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - заявил он.
Барна добавил, что будет стоять на позиции недопущения реванша: "прихода в политику тех, кто много лет уничтожал Украину и пытался загнать в российское ярмо".
Напомним, глава Закарпатья Москаль, глава Львовской облгосадминистрации Синютка и глава Николаевщины Савченко заявили, что подают в отставку.
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