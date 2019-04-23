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Глава Тернопольской ОГА Барна уйдет с должности после инаугурации президента

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна уйдет со своих постов после инаугурации президента Владимира Зеленского

Соответствующее видеообращение Барна опубликовал в Facebook.

"Сегодня я заявляю, что, как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - заявил он.

Барна добавил, что будет стоять на позиции недопущения реванша: "прихода в политику тех, кто много лет уничтожал Украину и пытался загнать в российское ярмо".

Напомним, глава Закарпатья Москаль, глава Львовской облгосадминистрации Синютка и глава Николаевщины Савченко заявили, что подают в отставку.

 

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