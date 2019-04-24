Глава полиции Одесщины Головин подал в отставку, - СМИ
24 апреля, 2019, 07:28
Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку
Об этом сообщает Общественное .
"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - рассказал Головин.
Отмечается, что он отказался комментировать, связано ли его решение со сменой власти.
Дмитрий Головин - генерал полиции третьего ранга. На должность главы полиции Одесщины его назначили в 2016 году.
Напомним, во вторник, 24 февраля, председатели Тернопольской , Львовской , Закарпатской и Николаевской ОГА подали в отставку.
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