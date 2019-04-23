Вкладчики ПриватБанка не пострадают, - член совета НБУ

23 апреля, 2019, 21:26

В истории банков в мире, не только в Украине, не было случаев банкротства госбанков

Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV заявил член совета НБУ Василий Фурман.

"ПриватБанк - на 100% государственный банк. В истории банков в мире, не только в Украине, не было случаев банкротства государственных банков. Он надежный, его государство в свое время докапитализировало на 150 млрд грн", - сказал Фурман.

Комментируя последние судебные решения по ПриватБанку, Фурман объяснил, что таких исков было много. В частности, только НБУ подал более 100 исков к бывшим акционерам ПриватБанка. Также более 100 исков подали бывшие акционеры банка.

"Можно точно сказать, что вкладчики ПриватБанка не пострадают", - добавил Фурман.

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