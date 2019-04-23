Вкладчики ПриватБанка не пострадают, - член совета НБУ
Об этом в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV заявил член совета НБУ Василий Фурман.
"ПриватБанк - на 100% государственный банк. В истории банков в мире, не только в Украине, не было случаев банкротства государственных банков. Он надежный, его государство в свое время докапитализировало на 150 млрд грн", - сказал Фурман.
Комментируя последние судебные решения по ПриватБанку, Фурман объяснил, что таких исков было много. В частности, только НБУ подал более 100 исков к бывшим акционерам ПриватБанка. Также более 100 исков подали бывшие акционеры банка.
"Можно точно сказать, что вкладчики ПриватБанка не пострадают", - добавил Фурман.
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- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, являются недобросовестными.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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