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Банки запаслись рекордным объемом наличных из-за ситуации с ПриватБанком


фото: 1news.zp
19 апреля банки в Украине обменяли 3,1 млрд безналичной гривни на наличные для пополнения банкоматов и касс отделений в связи с решением судов по делу Приватбанка

Об этом на своей странице в Facebook сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

"Ситуация вокруг Приватбанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв безналичную гривну на наличные на сумму 3,1 млрд гривен в пятницу для пополнения банкоматов и касс отделений", - заявил Демкив.

По словам аналитика, это один из самых высоких показателей с начала 2017 года.

"Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длительными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - пояснил Демкив.

"Объем наличной гривны в обращении вырос до 387, 5 млрд гривен на утро понедельника - существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд грн", - подытожил он.

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  • Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".

  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.

  • Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.

  • 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.

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