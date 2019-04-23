Банки запаслись рекордным объемом наличных из-за ситуации с ПриватБанком
Об этом на своей странице в Facebook сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
"Ситуация вокруг Приватбанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв безналичную гривну на наличные на сумму 3,1 млрд гривен в пятницу для пополнения банкоматов и касс отделений", - заявил Демкив.
По словам аналитика, это один из самых высоких показателей с начала 2017 года.
"Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длительными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - пояснил Демкив.
"Объем наличной гривны в обращении вырос до 387, 5 млрд гривен на утро понедельника - существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд грн", - подытожил он.
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