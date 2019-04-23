Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи
23 апреля, 2019, 10:30
Войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали вторую фазу наступления на ливийскую столицу Триполи
Как сообщает DW со ссылкой на агентство EFE, обострение ситуации возле Триполи может быть связано с быстрым наступлением месяца Рамадан, когда сторонам придется согласиться на перемирие.
К этому моменту Хафтар планирует взять под контроль аэропорт и столицу Ливии.
Накануне сообщалось, что правительственным войскам удалось отбить атаку возглавляемых генералом Халифом Хафтаром сил на столицу страны.
- Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
- 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
- По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.
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