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Армия Хафтара начала новое наступление на Триполи


фото: REUTERS
Войска фельдмаршала Халифы Хафтара начали вторую фазу наступления на ливийскую столицу Триполи

Как сообщает DW со ссылкой на агентство EFE, обострение ситуации возле Триполи может быть связано с быстрым наступлением месяца Рамадан, когда сторонам придется согласиться на перемирие.

К этому моменту Хафтар планирует взять под контроль аэропорт и столицу Ливии.

Накануне сообщалось, что правительственным войскам удалось отбить атаку возглавляемых генералом Халифом Хафтаром сил на столицу страны.

  • Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
  • 7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
  • По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.
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