Ливия: правительственные силы отбили наступление возглавляемых Хафтаром сил на Триполи
"Силы, поддерживающие правительство единства Ливии, отразили нападение войск Халифа Хафтара в воскресенье, когда те подошли к окраинам Триполи после ночных артобстрелов", - говорится в сообщении.
Удары войск Хафтара, направленные против сил международно признанного правительства, вызвали закрытие единственного функционирующего аэропорта столицы Ливии на несколько часов.
Международный аэропорт "Митига" в Триполи вновь открылся для рейсов после нескольких часов боев.
Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.
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