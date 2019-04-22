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Ливия: правительственные силы отбили наступление возглавляемых Хафтаром сил на Триполи


фото: REUTERS
В Ливии правительственным войскам удалось отбить атаку возглавляемых генералом Халифом Хафтаром сил на столицу страны
Об этом сообщает The National.

"Силы, поддерживающие правительство единства Ливии, отразили нападение войск Халифа Хафтара в воскресенье, когда те подошли к окраинам Триполи после ночных артобстрелов", - говорится в сообщении.

Удары войск Хафтара, направленные против сил международно признанного правительства, вызвали закрытие единственного функционирующего аэропорта столицы Ливии на несколько часов.

Международный аэропорт "Митига" в Триполи вновь открылся для рейсов после нескольких часов боев.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.

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