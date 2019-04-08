В Ливии армия Хафтара нанесла первые авиаудары по Триполи

8 апреля, 2019, 10:22

Вечером в воскресенье, 7 апреля, Ливийская национальная армия (ЛПА) под командованием маршала Халифа Хафтара нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи

В свою очередь, военные правительства национального согласия Ливии под руководством Фаез Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы, передает Интерфакс-Украина.

Также ВВС сообщает, что жертвами эскалации военного конфликта в Ливии стала уже 21 человек.

Ранее Ливийская национальная армия, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала наступление на Триполи, во время которого взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

Напомним, что командующий национальной армии Ливии Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурирующих вооруженных лагерей.

Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаиз Сараджа сформировали при посредничестве ООН и Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

Россия в ливийском конфликте поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.