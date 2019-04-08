В Ливии армия Хафтара нанесла первые авиаудары по Триполи
В свою очередь, военные правительства национального согласия Ливии под руководством Фаез Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы, передает Интерфакс-Украина.
Также ВВС сообщает, что жертвами эскалации военного конфликта в Ливии стала уже 21 человек.
Ранее Ливийская национальная армия, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, начала наступление на Триполи, во время которого взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
Напомним, что командующий национальной армии Ливии Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа.
После свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурирующих вооруженных лагерей.
Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаиз Сараджа сформировали при посредничестве ООН и Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.
Россия в ливийском конфликте поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.
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