Военный руководитель востока Ливии отдал приказ наступать на Триполи
"Время пришло", - заявил Хафтар в аудиосообщения, передает AFP .
В ответ подконтрольные Хафтару войска объявили, что готовы к наступлению, чтобы очистить территорию от "террористов и наемников".
По словам очевидцев и военных источников, после этого заявления колонна транспортных средств Ливийской национальной армии двинулась в сторону города Гарьян, примерно в 100 км от Триполи.
Командующий Абдессалем аль-Хасси заявил AFP, что его войска вошли в город без боя. Однако сразу четыре источника отрицали эту информацию.
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение Ливийской национальной армии. В министерстве внутренних дел правительства национального согласия заявили, что все войска в Триполи приведены в полную боевую готовность.
"Министерство объявляет высшую степень чрезвычайного положения и приказывает всем службам безопасности твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность столицы", - говорится на странице ведомства в Фейсбуке. В сообщении также отмечается, что "атакующая сторона несет полную ответственность за страшные последствия нападения".
Напомним, что после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурирующих вооруженных лагерей.
Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаиз Сараджа сформировали при посредничестве ООН и Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.
Россия в ливийском конфликте поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.
Командующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар
Читайте также
-
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
Читайте также
-
-
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается