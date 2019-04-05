Военный руководитель востока Ливии отдал приказ наступать на Триполи

5 апреля, 2019, 10:46

Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа

"Время пришло", - заявил Хафтар в аудиосообщения, передает AFP .

В ответ подконтрольные Хафтару войска объявили, что готовы к наступлению, чтобы очистить территорию от "террористов и наемников".

По словам очевидцев и военных источников, после этого заявления колонна транспортных средств Ливийской национальной армии двинулась в сторону города Гарьян, примерно в 100 км от Триполи.

Командующий Абдессалем аль-Хасси заявил AFP, что его войска вошли в город без боя. Однако сразу четыре источника отрицали эту информацию.

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение Ливийской национальной армии. В министерстве внутренних дел правительства национального согласия заявили, что все войска в Триполи приведены в полную боевую готовность.

"Министерство объявляет высшую степень чрезвычайного положения и приказывает всем службам безопасности твердо противостоять любым попыткам подорвать безопасность столицы", - говорится на странице ведомства в Фейсбуке. В сообщении также отмечается, что "атакующая сторона несет полную ответственность за страшные последствия нападения".

Напомним, что после свержения и убийства ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия раскололась на множество конкурирующих вооруженных лагерей.

Правительство национального согласия Ливии во главе с Фаиз Сараджа сформировали при посредничестве ООН и Европы. Национальная армия во главе с Халифой Хафтаром действует независимо от Триполи и ведет затяжную войну с исламистами.

Россия в ливийском конфликте поддерживает военного лидера Халифа Хафтара, который возглавляет Ливийскую национальную армию и является главным военным правителем на большей части восточной Ливии.

Командующий Ливийской национальной армией, фельдмаршал Халифа Хафтар