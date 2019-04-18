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В боях за Триполи погибли более 200 человек


фото: reuters
Количество погибших в боях за столицу Ливии Триполи, которые продолжаются с 5 апреля, увеличилось до 205 человек

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По информации ВОЗ, жертвами боевых действий стали 18 мирных жителей. Еще 913 человек получили ранения за две недели наступления на Триполи.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
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