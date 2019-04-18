В боях за Триполи погибли более 200 человек
18 апреля, 2019, 15:56
Количество погибших в боях за столицу Ливии Триполи, которые продолжаются с 5 апреля, увеличилось до 205 человек
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
По информации ВОЗ, жертвами боевых действий стали 18 мирных жителей. Еще 913 человек получили ранения за две недели наступления на Триполи.
Toll for armed conflict in #Tripoli is 205 dead and 913 wounded. Medical specialists that WHO #Libya deployed to support frontline hospitals are helping perform dozens of surgeries. pic.twitter.com/94zXHzsQq1- World Health Organization in Libya (@WHOLIBYA) 17 апреля 2019 г.
Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
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