Ливийская национальная армия захватила аэропорт в Триполи
5 апреля, 2019, 21:31
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи
Об этом сообщает "Аль-Арабия", передает РБК-Украина.
Под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). Сейчас в окрестностях аэропорта идут бои.
Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмары объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.
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