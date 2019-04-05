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Ливийская национальная армия захватила аэропорт в Триполи

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи

Об этом сообщает "Аль-Арабия", передает РБК-Украина.

Под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи). Сейчас в окрестностях аэропорта идут бои.

Официальный представитель ливийских военных Ахмад аль-Месмары объявил о начале военной операции по наступлению на Триполи. Он также призвал мирных жителей избегать районов, где идут боевые действия.

 

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