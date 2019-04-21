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Зеленский "засветил" свой бюллетень


фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень перед камерами

Об этом сообщает Новое время .

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень перед камерами - с "плюсиком" напротив своей фамилии, говорится в сообщении.

Когда ему напомнили, что это является нарушением, он сказал: "Я вам его не показывал".

Отмечается, что согласно действующему законодательству, "фотографирование или видеофиксация заполненного бюллетеня, а также демонстрация результатов волеизъявления в помещении для голосования является нарушением тайны голосования, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет".

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