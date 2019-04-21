Зеленский "засветил" свой бюллетень
21 апреля, 2019, 13:09
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень перед камерами
Об этом сообщает Новое время .
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень перед камерами - с "плюсиком" напротив своей фамилии, говорится в сообщении.
Когда ему напомнили, что это является нарушением, он сказал: "Я вам его не показывал".
Отмечается, что согласно действующему законодательству, "фотографирование или видеофиксация заполненного бюллетеня, а также демонстрация результатов волеизъявления в помещении для голосования является нарушением тайны голосования, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет".
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
- МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
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