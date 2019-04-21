Зеленский "засветил" свой бюллетень

21 апреля, 2019, 13:09

Об этом сообщает Новое время .

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал заполненный бюллетень перед камерами - с "плюсиком" напротив своей фамилии, говорится в сообщении.

Когда ему напомнили, что это является нарушением, он сказал: "Я вам его не показывал".

Отмечается, что согласно действующему законодательству, "фотографирование или видеофиксация заполненного бюллетеня, а также демонстрация результатов волеизъявления в помещении для голосования является нарушением тайны голосования, наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет".