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Полиция зафиксировала более 100 заявлений о нарушениях на выборах

В ходе второго тура выборов президента Украины МВД зафиксировало 102 заявления и сообщения нарушений, связанных с избирательным процессом

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook .

Среди нарушений, 28 - связанные с незаконной агитацией, 5 - с фотографированием бюллетеней, 2 - угроза физической расправой, а 1 - с попыткой вынести бюллетень, говорится в сообщении.

"На службе находится более 130 тыс. правоохранителей", - добавили в МВД.

 

 

 

 

 

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