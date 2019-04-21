Полиция зафиксировала более 100 заявлений о нарушениях на выборах
21 апреля, 2019, 11:18
В ходе второго тура выборов президента Украины МВД зафиксировало 102 заявления и сообщения нарушений, связанных с избирательным процессом
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook .
Среди нарушений, 28 - связанные с незаконной агитацией, 5 - с фотографированием бюллетеней, 2 - угроза физической расправой, а 1 - с попыткой вынести бюллетень, говорится в сообщении.
"На службе находится более 130 тыс. правоохранителей", - добавили в МВД.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
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