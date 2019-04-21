Полиция зафиксировала более 100 заявлений о нарушениях на выборах

21 апреля, 2019, 11:18

В ходе второго тура выборов президента Украины МВД зафиксировало 102 заявления и сообщения нарушений, связанных с избирательным процессом

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook .

Среди нарушений, 28 - связанные с незаконной агитацией, 5 - с фотографированием бюллетеней, 2 - угроза физической расправой, а 1 - с попыткой вынести бюллетень, говорится в сообщении.

"На службе находится более 130 тыс. правоохранителей", - добавили в МВД.