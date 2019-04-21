В Волынской области несколько избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем нужно, а в Хмельницкой трем участкам не хватает урн для голосования

21 апреля, 2019, 09:47

Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей, внесенных в списки

Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети "Опора".

Такие случаи зафиксированы в четырех округах. Так, в округе № 21 таких участков семь, в округах № 20 и № 22 - по два, в округе № 23 - четыре.

Наблюдатели от "Опоры" также констатируют, что в "день тишины" в двух избирательных округах и по состоянию на 7:15 дня повторного голосования выявлено материалы с признаками скрытой агитации, а также агитация против кандидатов в президенты Украины.

Кроме того, в Хмельницкой области представители Гражданской сети "Опора" зафиксировали три случая недостатка избирательных урн на участках для голосования.

"На трех избирательных участках Хмельницкой избиратели будут голосовать с одной стационарной избирательной урной, еще на одном участке наблюдатель Опоры добился установления второй урны", - говорится в сообщении.

В частности, по одной стационарной урне для голосования зафиксировано на участках № 680760, в с. Тымкив Новоушицкого района (ТИО №193), №680307 в с. Слободка-Шелеховская Деражнянского района (ТИО № 191) и № 681278 в с. Виноградовка Ярмолинецкого района (ТИО №192).

Как объяснили члены участковой избирательной комиссии в Виноградовке, вторую урну не поставили, потому что не было чем ее опломбировать.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .