Опора: В тюрьмах Днепропетровщины бюллетеней в три раза больше, чем избирателей
21 апреля, 2019, 10:16
Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше количества избирателей
Об этом заявил координатор общественного наблюдения "Опоры" за выборами в Днепропетровской области Вадим Головченко, сообщает Укринформ .
"Данные факты выявлены в избирательных округах 34, 37, 40 и 28. Возбуждено статью 71, часть 7 Закон Украины о выборах Президента Украины, которая предусматривает превышение изготовления бюллетеней на 0,5%", - отметил Головченко.
В пресс-службе ОПОРЫ в Днепропетровской области уточнили, что превышен количество бюллетеней в частности на УИК 120712 (Государственное учреждение "Желтоводский исправительная колония (№26)»). Количество бюллетеней почти втрое превышает количество указанных избирателей.
УИК 120480 (Государственное учреждение "Пятихатская исправительная колония (№122)") - более чем вдвое.
УИК 121443 (Государственное учреждение "Днепровская исправительная колония (№89)") - более чем вдвое.
- Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
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