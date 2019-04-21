Сегодня в Украине - второй тур президентских выборов

21 апреля, 2019, 07:59

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00

Для того чтобы воспользоваться своим избирательным правом, нужно иметь паспорт гражданина Украины или военный билет (для военнослужащих срочной службы).

Если избиратель желает проголосовать не по месту регистрации, он должен предъявить на участке свой паспорт и справку об изменении места голосования.

Проверить место голосования можно на сайте Государственного реестра избирателей - drv.gov.ua .

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .