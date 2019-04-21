В родном городе Зеленского пьяная женщина пыталась съесть бюллетень
21 апреля, 2019, 14:42
На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования
Об этом член окружной избирательной комиссии Инна Иванченко сообщила в Facebook .
Инцидент произошел на избирательном участке 121507 (г.Кривой Рог, ТИО № 33), говорится в сообщении.
"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала Иванченко.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
- На 10:00 МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
- По данным ЦИК, по состоянию на 11:00 явка избирателей составила 17,43%.
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