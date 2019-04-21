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В родном городе Зеленского пьяная женщина пыталась съесть бюллетень

На избирательном участке в Кривом Роге женщина пыталась съесть бюллетень для голосования

Об этом член окружной избирательной комиссии Инна Иванченко сообщила в Facebook .

Инцидент произошел на избирательном участке 121507 (г.Кривой Рог, ТИО № 33), говорится в сообщении.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, съела бюллетень. Кусочек успели выхватить", - написала Иванченко.

 

 

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