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Второй тур: явка избирателей на 11:00 составляет 17,43%

По состоянию на 11:00 утра участие во втором туре выборов президента приняли 17,43% избирателей

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По данным Центризбиркома, на 11:00 найдишлы данные из 116 округов (из общих 199 территориальных избирательных округов)

На 11:00 в этих округах проголосовали 17,43%, без учета заграничных избирательных округов.

Наибольшая активность избирателей в Запорожской и Полтавской областях, наименьшая - в Закарпатской области.

 

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