Второй тур: явка избирателей на 11:00 составляет 17,43%
21 апреля, 2019, 12:00
По состоянию на 11:00 утра участие во втором туре выборов президента приняли 17,43% избирателей
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
По данным Центризбиркома, на 11:00 найдишлы данные из 116 округов (из общих 199 территориальных избирательных округов)
На 11:00 в этих округах проголосовали 17,43%, без учета заграничных избирательных округов.
Наибольшая активность избирателей в Запорожской и Полтавской областях, наименьшая - в Закарпатской области.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины . Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей , внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастке почти в 3 раза больше числа избирателей.
- МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
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