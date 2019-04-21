В Донецкой области сообщили о "заминировании" участка
21 апреля, 2019, 15:13
В Донецкой области по телефону сообщили о "заминировании" участки №140147, который находится в 60-м округе
Об этом сообщает пресс-служба общественной сети "Опора".
К Национальной полиции поступил анонимный звонок с информацией о заминировании участка № 140147, говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции и ГСЧС эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и проводят проверку помещения.
- Напомним, 21 апреля в Украине происходит второй тур голосования на очередных выборах президента Украины. Голосование продлится с 8 до 20 часов, на избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.
- Несколько избирательных участков в Волынской области в день голосования во втором туре выборов президента Украины получили на 1-13 бюллетеней меньше, чем избирателей, внесенных в списки.
- Наблюдатели "Опоры" в Днепропетровской области фиксируют факты передачи бюллетеней для голосования на спецучастки почти в 3 раза больше числа избирателей.
- На 10:00 МВД зафиксировала более 100 заявлений о нарушении на участках.
- По данным ЦИК, по состоянию на 11:00 явка избирателей составила 17,43%.
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