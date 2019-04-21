В Донецкой области сообщили о "заминировании" участка

21 апреля, 2019, 15:13

В Донецкой области по телефону сообщили о "заминировании" участки №140147, который находится в 60-м округе

Об этом сообщает пресс-служба общественной сети "Опора".

К Национальной полиции поступил анонимный звонок с информацией о заминировании участка № 140147, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции и ГСЧС эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и проводят проверку помещения.