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В Донецкой области сообщили о "заминировании" участка

В Донецкой области по телефону сообщили о "заминировании" участки №140147, который находится в 60-м округе

Об этом сообщает пресс-служба общественной сети "Опора".

К Национальной полиции поступил анонимный звонок с информацией о заминировании участка № 140147, говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции и ГСЧС эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и проводят проверку помещения.

 

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