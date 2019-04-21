В Австралии уже завершилось голосование во втором туре

Об этом заявили в посольстве Украины в Австралии, сообщает Нromadske.ua .

"У нас проголосовали 99 человек. Считаем", - отметили в посольстве.

Единственный участок в Австралии расположена в Канберре, голосование на нее началось еще в 23:00 20 апреля по киевскому времени.

Отмечается, что в первом туре 31 марта на участке в Австралии проголосовали 125 избирателей.