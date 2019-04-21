Полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении при голосовании на выборах

21 апреля, 2019, 14:33

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому вручили протокол об административном нарушении при голосовании на выборах

Представители МВД вручили Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении при голосовании на выборах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Напомним, что 21 апреля во время голосования на избирательном участке Зеленский показал бюллетень с отметкой против своей фамилии.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .