//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция вручила Зеленскому протокол об админнарушении при голосовании на выборах

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому вручили протокол об административном нарушении при голосовании на выборах

Представители МВД вручили Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении при голосовании на выборах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Напомним, что 21 апреля во время голосования на избирательном участке Зеленский показал бюллетень с отметкой против своей фамилии.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

21 апреля, 2019 воскресенье

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать