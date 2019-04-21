Все 30 тыс. участков получили избирательные бюллетени, - ЦИК
21 апреля, 2019, 08:23
100% участковых избирательных комиссий получили избирательные бюллетени для голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года от окружных избирательных комиссий
Об этом вечером в субботу, 20 апреля, у себя в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.
"Всего было передано бюллетени для голосования в почти 30 000 участков", - написала она.
"Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап - день повторного голосования за президента Украины!", - отметила руководитель Центризбиркома.
Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .
- Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
- Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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