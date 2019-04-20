Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Киеве шестой апелляционный суд рассмотрел иск официального наблюдателя за выборами, адвоката, Андрея Хилько с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты. Во время судебного заседания Хилько заявил, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению, это можно считать подкупом.
"Нужен не только факт распространения, но и факт с призывом голосовать за определенного кандидата. Указанное лицо (Зеленский, ред.) не осуществлял призывов голосовать, а лишь сообщил гражданам о событии", - заявила судья.
"В удовлетворении административного иска от Хилько Андрея Анатольевича к кандидату в президенты Зеленскому Владимиру Александровича - отказать", - постановила коллегия судей во главе с председательствующей судьей Еленой Ганечко.
Кроме того - с истца взыщут судебный сбор 0,4 прожиточного минимума (1536,56 грн).
- 20 апреля шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
- В команде Владимира Зеленского отреагировали на судебный иск о снятии кандидата в президенты с выборов.
- Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что законных оснований для снятия Владимира Зеленского форуме .
- Председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала иск о снятии Владимира Зеленского по выборам информационной провокацией .
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-