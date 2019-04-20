Суд отказался снимать Зеленского с выборов

21 апреля, 2019, 01:03

Суд отказал в аннулировании регистрации Зеленского кандидатом на выборах президента

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Киеве шестой апелляционный суд рассмотрел иск официального наблюдателя за выборами, адвоката, Андрея Хилько с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты. Во время судебного заседания Хилько заявил, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению, это можно считать подкупом.

"Нужен не только факт распространения, но и факт с призывом голосовать за определенного кандидата. Указанное лицо (Зеленский, ред.) не осуществлял призывов голосовать, а лишь сообщил гражданам о событии", - заявила судья.

"В удовлетворении административного иска от Хилько Андрея Анатольевича к кандидату в президенты Зеленскому Владимиру Александровича - отказать", - постановила коллегия судей во главе с председательствующей судьей Еленой Ганечко.

Кроме того - с истца взыщут судебный сбор 0,4 прожиточного минимума (1536,56 грн).