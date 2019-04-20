Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование в вышиванках
20 апреля, 2019, 20:25
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках
Об этом Святослав Вакарчук написал в twitter.
"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", - написал Вакарчук.
Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.
Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна! # голосуюзаУкраину pic.twitter.com/v8BGaghCsK- Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 апреля 2019
- Начиная с 00:00 субботы, 20 апреля 2019 года, запрещены любые формы прямой или скрытой агитации за кандидатов в президенты.
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