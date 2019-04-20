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Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование в вышиванках


фото: twitter
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках

Об этом Святослав Вакарчук написал в twitter.

"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", - написал Вакарчук.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

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