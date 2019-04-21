"Сегодня будет победа честного выбора". Зеленский проголосовал на выборах президента

21 апреля, 2019, 11:09

Об этом передает Еспресо.TV .

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке журналистам, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

Также он отметил, что сегодня у него "хорошее утро".

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .