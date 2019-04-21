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"Сегодня будет победа честного выбора". Зеленский проголосовал на выборах президента

Около 11:00 в субботу, 21 апреля 2019 года, кандидат в президенты, комедийный актер Владимир Зеленский вместе с женой Еленой отдал свой голос во время повторного голосования на очередных выборах президента

Об этом передает Еспресо.TV .

После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке журналистам, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".

"Надеюсь, что сегодня будет победа честного выбора. Мы объединили Украину, уже объединили журналистов", - подчеркнул он и пригласил СМИ на брифинг в свой штаб после закрытия участков в Украине.

Также он отметил, что сегодня у него "хорошее утро".

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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