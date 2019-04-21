Мне немножко жаль нового президента: Кучма проголосовал на выборах
Об этом написала пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook .
По ее словам, Леонид Кучма пожелал победителю гонки, прежде всего, быть честным по предоставленных людям обещаний.
"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль", - отметил Кучма.
По словам Леонида Даниловича, следует меньше обещать и больше делать.
"Ибо мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - подчеркнул он.
По мнению Кучмы, быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня.
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