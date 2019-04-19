Зеленский назвал боевиков "ЛНР" и "ДНР" повстанцами

19 апреля, 2019, 21:15

Об этом Зеленский сказал во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский".

"Правда ли, что конфеты Roshen в пайках повстанцев "ЛНР" и "ДНР"?" - спросил Порошенко Зеленский.

Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты на "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.

У Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко на "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.

Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты на "Олимпийском" 14 апреля .

ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном на 21:00, чтобы кандидаты успели подебатировать на стадионе с 19:00.

У Зеленского заявили, что он не придет на дебаты на Общественном .