Вы - не Голобородько, вы приехали сюда не на троллейбусе, - Порошенко Зеленскому

19 апреля, 2019, 19:58

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Но наша общая позиция: мы должны защитить страну от вас. Вы - не Голоборолько, вы приехали сюда не на троллейбусе. Вы - проводник олигархов. Вы не открыли свою декларацию, так как при Голобородько не стояло Коломойский, который хотел вернуть ПриватБанк и Укрнефть" , - сказал президент.