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Вы - не Голобородько, вы приехали сюда не на троллейбусе, - Порошенко Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не Голобородько

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Но наша общая позиция: мы должны защитить страну от вас. Вы - не Голоборолько, вы приехали сюда не на троллейбусе. Вы - проводник олигархов. Вы не открыли свою декларацию, так как при Голобородько не стояло Коломойский, который хотел вернуть ПриватБанк и Укрнефть" , - сказал президент.

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