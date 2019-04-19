//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Председатель Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении на судебную власть

Председатель Окружного административноо суда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления о ПриватБанке

Об этом написал Павел Волк в Facebook .

"Как глава" нереформированного "суда не могу остаться в стороне заявлений руководства государства, которое вчера призвал ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева, который принял решение о ПриватБанке", - написал он.

Волк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности" авторов "таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и в перспективе их ждет. Считаю, что коллегам следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия сообщению о вмешательстве в их деятельность ", - отметил председатель Окружного админсуда.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

19 апреля, 2019 пятница

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать