Председатель Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении на судебную власть
Об этом написал Павел Волк в Facebook .
"Как глава" нереформированного "суда не могу остаться в стороне заявлений руководства государства, которое вчера призвал ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева, который принял решение о ПриватБанке", - написал он.
Волк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.
"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности" авторов "таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и в перспективе их ждет. Считаю, что коллегам следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия сообщению о вмешательстве в их деятельность ", - отметил председатель Окружного админсуда.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, признали незаконной национализации ПриватБанка и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации ПриватБанка.
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Глава Нацбанка Яков Смолий во время заседания СНБО заявил, что если суды признают национализацию ПриватБанка незаконной, то государство должно будет уплатить вкладчикам более 100 млрд грн .
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