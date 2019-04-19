Председатель Окружного админсуда Киева обвинил Порошенко в давлении на судебную власть

19 апреля, 2019, 13:29

Председатель Окружного административноо суда Киева Павел Вовк обвинил президента Украины Петра Порошенко в давлении на судебную власть после его заявления о ПриватБанке

Об этом написал Павел Волк в Facebook .

"Как глава" нереформированного "суда не могу остаться в стороне заявлений руководства государства, которое вчера призвал ускорить квалификационное оценивание судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева, который принял решение о ПриватБанке", - написал он.

Волк назвал неправомерным заявление Порошенко о необходимости ускорить квалификационную оценку судей и поручение СБУ и ГПУ открыть дела против судей, которые вынесли решение о незаконности национализации банка.

"Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности" авторов "таких заявлений. Данные высказывания, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу - это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр, и в перспективе их ждет. Считаю, что коллегам следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия сообщению о вмешательстве в их деятельность ", - отметил председатель Окружного админсуда.