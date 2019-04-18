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Украине придется напечатать 100 млрд, если национализации ПриватБанка отменят, - НБУ

Если в итоге суды признают национализацию ПриватБанка незаконной, то государство должно будет уплатить вкладчикам более 100 млрд гривен

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Общественное.

Он отметил, что законом не предусмотрена процедура возвращения национализированных активов предыдущим владельцам.

"Но если то решение, которое было принято в 2016-м (национализация - ред.), будет обращено, нам придется выплатить вкладчикам более 100 млрд гривен. Это будут эмиссионные средства (НБУ придется допечатать эти деньги - ред.). Они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем сейчас спрогнозировать, как это повлияет на курс", - пояснил Смолий.

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