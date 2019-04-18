Украине придется напечатать 100 млрд, если национализации ПриватБанка отменят, - НБУ
18 апреля, 2019, 23:00
Если в итоге суды признают национализацию ПриватБанка незаконной, то государство должно будет уплатить вкладчикам более 100 млрд гривен
Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Общественное.
Он отметил, что законом не предусмотрена процедура возвращения национализированных активов предыдущим владельцам.
"Но если то решение, которое было принято в 2016-м (национализация - ред.), будет обращено, нам придется выплатить вкладчикам более 100 млрд гривен. Это будут эмиссионные средства (НБУ придется допечатать эти деньги - ред.). Они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем сейчас спрогнозировать, как это повлияет на курс", - пояснил Смолий.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
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