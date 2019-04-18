Зеленский о "ПриватБанке": Мне все равно, о чем думает Коломойский
18 апреля, 2019, 21:55
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не будет способствовать выплате экс-владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому компенсации за национализацию в размере $ 2 млрд
Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Право на власть" в ответ на вопрос журналистки Сони Кошкиной.
"Почему я решаю? У меня нет $ 2 млрд, чтобы кому-то отдавать. Я не буду делать никаких действий, участвовать в коррупционных действиях, чтобы кому-то что-то возвращать. Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич", - сказал Зеленский.
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Кандидат в президенты также заявил, что будет гарантировать стабильность "ПриватБанка" в случае победы.
"Гарантирую, что сделаю все, чтобы "ПриватБанк" был стабильным банком", - сказал Зеленский.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные .
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
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