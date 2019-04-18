Зеленский о "ПриватБанке": Мне все равно, о чем думает Коломойский

18 апреля, 2019, 21:55

Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Право на власть" в ответ на вопрос журналистки Сони Кошкиной.

"Почему я решаю? У меня нет $ 2 млрд, чтобы кому-то отдавать. Я не буду делать никаких действий, участвовать в коррупционных действиях, чтобы кому-то что-то возвращать. Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич", - сказал Зеленский.

Читайте также. Чем грозит Украине решение суда о незаконности национализации Приватбанка. Объяснения Сергея Фурсы

Кандидат в президенты также заявил, что будет гарантировать стабильность "ПриватБанка" в случае победы.

"Гарантирую, что сделаю все, чтобы "ПриватБанк" был стабильным банком", - сказал Зеленский.