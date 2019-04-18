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Зеленский о "ПриватБанке": Мне все равно, о чем думает Коломойский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не будет способствовать выплате экс-владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому компенсации за национализацию в размере $ 2 млрд

Об этом Зеленский сказал в эфире программы "Право на власть" в ответ на вопрос журналистки Сони Кошкиной.

"Почему я решаю? У меня нет $ 2 млрд, чтобы кому-то отдавать. Я не буду делать никаких действий, участвовать в коррупционных действиях, чтобы кому-то что-то возвращать. Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает или забывает Игорь Валерьевич", - сказал Зеленский.

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Кандидат в президенты также заявил, что будет гарантировать стабильность "ПриватБанка" в случае победы.

"Гарантирую, что сделаю все, чтобы "ПриватБанк" был стабильным банком", - сказал Зеленский.

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