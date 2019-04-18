"Считаю, что Порошенко - моя марионетка": Коломойский рассказал, чего ждет от действующего президента
Об этом Коломойский заявил в интервью "Экономической правде".
"Он - просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему сказано. Он считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он - моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтобы искупить свою вину. он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию "ПриватБанка" вместе с Гонтаревой", - сказал Коломойский.
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Коломойский также обвинил Порошенко в давлении на телеканал 1+1.
"Пакета "1+1" в залогах Привата никогда не было. Если вы помните, в конце 2016 года 1+1 долго не продляли лицензию. Это Порошенко давал команду не продлять", - добавил Коломойский.
По решению суда об отмене национализации "ПриватБанка" Коломойский спрогнозировал уголовную ответственность для действующего руководства финучреждения.
"Изменится менеджмент и воздастся тем, кто сегодня руководит "ПриватБанком" и наносит государству ущерб. Воздастся - это они понесут уголовную ответственность и сядут в тюрьму на долгие годы. Они тратили государственные деньги, несмотря на имеющиеся судебные запреты - я имею в виду расходы на аудиторов, юристов, расследователей. Были потрачены огромные деньги на незаконную розыскную деятельность", - сказал Коломойский.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинцами.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
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