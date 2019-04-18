Джошуа анонсировал грандиозный бой с Усиком

18 апреля, 2019, 15:15

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что хочет встретиться с украинцем Александром Усиком

Об этом со ссылкой на Sky Sports сообщает iSport.ua.

Обладатель титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) Джошуа заявил, что хотел бы провести поединки с чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) американцем Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александром Усиком, который перешел в хэвивейт.

"Я сделаю правильно, если проведу бой с Уайлдером. После этого я могу подраться с Усиком, потому что бой абсолютного чемпиона тяжелого веса против абсолютного чемпиона супертяжелого веса будет чем-то грандиозным. Моя задача - стать абсолютным чемпионом. Если я этого не сделаю, так зачем вообще мне заниматься боксом? Я хочу получить пояс WBC. Это - моя цель", - сказал Джошуа.